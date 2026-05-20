Cade dal tetto, corsa disperata in elisoccorso

Considerata la gravità delle condizioni, è stato richiesto l’intervento di un’eliambulanza

Momenti di apprensione a Roccadaspide, nel Cilento, dove un uomo di 70 anni è rimasto gravemente ferito dopo una caduta dal tetto della propria abitazione. L’incidente si è verificato in località Tempalta. Secondo una prima ricostruzione, il pensionato si trovava sul tetto di casa intento a effettuare lavori di pulizia delle grondaie quando, per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe perso l’equilibrio precipitando al suolo da un’altezza di oltre quattro metri.

L’impatto è stato particolarmente violento e le persone presenti hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure all’uomo riscontrando diversi traumi.

Considerata la gravità delle condizioni, è stato richiesto l’intervento di un’eliambulanza che ha trasferito il 70enne all’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno, dove è stato sottoposto agli accertamenti diagnostici e alle cure necessarie per stabilizzare il quadro clinico.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi utili a chiarire con precisione la dinamica dell’incidente.