Cade dal Sentiero degli Dei, muore una donna

il personale sanitario ha purtroppo potuto soltanto constatarne il decesso

Tragedia sul Sentiero degli Dei, dove una donna di 75 anni ha perso la vita dopo una caduta avvenuta lungo il noto percorso escursionistico nel territorio di Agerola. L’incidente si è verificato nel pomeriggio di ieri in località Colle Serra. L’allarme è stato lanciato alla centrale operativa del 118 di Salerno, che ha immediatamente attivato il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania per prestare assistenza a un’escursionista segnalata come precipitata lungo il sentiero.

Dalle prime informazioni raccolte dai soccorritori è emerso che la donna era scivolata in un tratto compreso tra le mattonelle 11 e 12 del percorso, finendo alcuni metri più in basso nella zona della fontana di Colle Serra. Vista la complessità dell’intervento, è stato disposto l’invio dell’elisoccorso del 118, mentre una squadra terrestre del Soccorso Alpino si dirigeva verso il luogo dell’incidente.

Una volta raggiunta l’escursionista, il personale sanitario ha purtroppo potuto soltanto constatarne il decesso. Sul posto sono successivamente intervenuti anche i carabinieri della stazione di Positano per gli accertamenti di rito e per le attività coordinate dall’autorità giudiziaria.

Ottenute le necessarie autorizzazioni, sono state avviate le operazioni di recupero della salma. Il corpo della donna è stato trasportato fino alla località di Bomerano grazie all’intervento congiunto dei tecnici del Soccorso Alpino e dei vigili del fuoco. Per il recupero era stato inizialmente attivato anche un elicottero dei vigili del fuoco, successivamente destinato a un’altra emergenza.

Restano in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.