Cade albero, colpito scooter in corsa

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area

Paura a Pontecagnano Faiano, in provincia di Salerno, dove un uomo di 32 anni è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto in via Lago di Lucrino, all’altezza della zona di Ortomad. Secondo una prima ricostruzione, il giovane stava viaggiando a bordo del proprio scooter quando, intorno alle 23, si è schiantato violentemente contro un albero presente sulla carreggiata. L’impatto lo ha sbalzato dal mezzo, facendolo cadere rovinosamente sull’asfalto e provocandogli diverse ferite.

Immediato l’intervento dei soccorsi. La centrale operativa del 118 dell’ASL di Salerno ha inviato sul posto un’ambulanza della Vopi – Volontari Pronto Intervento – che ha prestato le prime cure al ferito prima del trasferimento al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona per ulteriori accertamenti.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area e nella rimozione dell’albero, oltre alle forze dell’ordine che hanno effettuato i rilievi e raccolto le prime testimonianze.

Resta ancora da chiarire la dinamica dell’accaduto. Gli investigatori stanno cercando di stabilire se l’albero sia caduto proprio pochi istanti prima dell’impatto oppure se si trovasse già sulla strada, forse poco visibile a causa del buio.

Lo scooter ha riportato danni significativi, mentre le indagini proseguono per ricostruire con precisione quanto avvenuto.