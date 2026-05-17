Bruno si schianta in scooter e muore a 17 anni

L’impatto è stato violento e non ha lasciato scampo

Tragedia nella serata di sabato 16 maggio lungo la Statale 106, nei pressi di Bianco, in provincia di Reggio Calabria, dove un incidente stradale è costato la vita a un ragazzo di 17 anni. La vittima è Bruno Morabito, originario di Ferruzzano, nel cuore della Locride. Il giovane viaggiava in moto insieme a un coetaneo quando, per cause ancora in corso di accertamento, il mezzo si sarebbe scontrato con un’automobile a circa 500 metri dalla Compagnia dei Carabinieri di Bianco.

L’impatto è stato violento e non ha lasciato scampo al 17enne, che sarebbe morto sul colpo nonostante il rapido intervento dei sanitari del 118, giunti sul posto con diverse ambulanze. Per lui non è stato possibile fare nulla.

Il ragazzo che viaggiava con lui è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Locri, dove si trova ricoverato in prognosi riservata.

Sulla dinamica dell’incidente sono in corso gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine, che stanno cercando di ricostruire con precisione quanto accaduto e le eventuali responsabilità dello scontro tra la moto e l’auto.