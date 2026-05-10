Brucia l'auto dei vigili con la benzina e scappa

Sul posto sono intervenuti rapidamente i vigili del fuoco, che hanno provveduto a spegnere l’incendio

Notte di tensione a Santa Venerina, dove un’auto di servizio della polizia locale è stata distrutta da un incendio. Il mezzo, in dotazione al corpo di polizia municipale, è stato avvolto dalle fiamme durante la notte, andando completamente distrutto. L’episodio è stato denunciato dall’amministrazione comunale, che ha parlato apertamente della possibile matrice dolosa del rogo, esprimendo ferma condanna per quanto accaduto e solidarietà agli agenti della polizia locale.

Sul posto sono intervenuti rapidamente i vigili del fuoco, che hanno provveduto a spegnere l’incendio e a mettere in sicurezza l’area per evitare ulteriori rischi.

Le indagini sono state affidate ai carabinieri, che stanno cercando di ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e individuare eventuali responsabili. Gli investigatori stanno verificando la presenza di telecamere di videosorveglianza nella zona e raccogliendo elementi utili per chiarire l’origine del rogo.

Al momento nessuna ipotesi viene esclusa, anche se gli inquirenti starebbero approfondendo soprattutto la pista dell’atto intenzionale.