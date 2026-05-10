Brucia camion per la raccolta dei rifiuti nel Vesuviano

Il fumo, visibile anche a distanza, ha rapidamente invaso l’area

Momenti di paura a San Giorgio a Cremano, dove un incendio ha coinvolto un mezzo adibito alla raccolta dei rifiuti. Il rogo, divampato per cause ancora in fase di accertamento, ha generato forte preoccupazione tra i residenti della zona. Secondo le prime informazioni, il mezzo avrebbe preso fuoco improvvisamente mentre si trovava in strada. Fortunatamente non si registrano feriti, ma l’episodio ha provocato notevole allarme a causa dell’intensa colonna di fumo nero sprigionata dall’incendio.

Il fumo, visibile anche a distanza, ha rapidamente invaso l’area rendendo l’aria difficile da respirare e spingendo numerosi cittadini a segnalare quanto stava accadendo sui social network. Diversi residenti hanno condiviso immagini e video del veicolo avvolto dalle fiamme, documentando la densa nube scura che si è alzata nel cielo nelle prime ore del mattino.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le autorità competenti per mettere in sicurezza l’area e avviare gli accertamenti necessari a chiarire l’origine del rogo.

L’episodio riaccende l’attenzione sui rischi legati agli incendi di mezzi pesanti e alle conseguenze ambientali dovute alla combustione dei rifiuti e dei materiali presenti all’interno dei veicoli per la nettezza urbana.