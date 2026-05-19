Botte da orbi in carcere, due persone in ospedale

Sull’accaduto sono intervenute le organizzazioni sindacali del settore

Una violenta rissa tra detenuti si è verificata all’interno della casa di reclusione di Sant’Angelo dei Lombardi, in provincia di Avellino. Nel corso dell’episodio, due persone sono rimaste ferite e si è reso necessario il loro trasferimento all’ospedale “Moscati” di Avellino per le cure del caso. Le loro condizioni non sono al momento note. Le cause della lite sono ancora in corso di accertamento. Secondo quanto riferito, la situazione sarebbe degenerata rapidamente all’interno della struttura penitenziaria.

L’intervento della Polizia penitenziaria ha consentito di riportare la calma ed evitare ulteriori conseguenze. Sarebbero stati coinvolti anche alcuni agenti liberi dal servizio, intervenuti per supportare le operazioni di contenimento.

Sull’accaduto sono intervenute le organizzazioni sindacali del settore, che hanno segnalato le criticità operative e chiesto un rafforzamento degli interventi a tutela del personale in servizio e delle condizioni di sicurezza all’interno degli istituti penitenziari.

Le autorità competenti stanno ora ricostruendo con precisione la dinamica dei fatti.