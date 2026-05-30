Borrelli incontra l'uomo evirato dalla moglie ad Angri: "Ecco come possiamo aiutarlo"

Durante il confronto è stato lanciato un appello contro ogni forma di violenza e per una maggiore attenzione istituzionale nei confronti delle vittime

Il deputato Francesco Emilio Borrelli ha fatto visita nelle scorse ore all’uomo di origine bengalese che, nei mesi precedenti, era rimasto vittima di un grave episodio di violenza avvenuto ad Angri e che gli ha provocato conseguenze permanenti e invalidanti. All’incontro era presente anche l’avvocato Angelo Pisani, legale dell’uomo, che ha accompagnato il parlamentare nella visita e ha illustrato le condizioni attuali della vittima, oltre alle difficoltà legate al percorso di cura e riabilitazione ancora necessario. Durante il confronto è stato lanciato un appello contro ogni forma di violenza e per una maggiore attenzione istituzionale nei confronti delle vittime, anche sotto il profilo sanitario e assistenziale.

Secondo quanto riferito, l’uomo si troverebbe oggi nella condizione di dover affrontare interventi chirurgici complessi e costosi per la ricostruzione delle parti lesionate, con una stima che supererebbe i 100mila euro. Una cifra particolarmente elevata che, stando a quanto dichiarato, risulterebbe insostenibile per la persona coinvolta, già in condizioni di fragilità economica e personale.

Nel corso della visita, Borrelli ha ribadito la necessità di mantenere alta l’attenzione sul tema della violenza in tutte le sue forme, sottolineando come il contrasto a questi episodi debba prescindere dal genere delle vittime e concentrarsi invece sulla tutela effettiva delle persone colpite.

L’avvocato Pisani ha inoltre evidenziato, nel suo intervento, quella che a suo avviso rappresenterebbe una disparità nel sistema di tutele e nei meccanismi di sostegno e risarcimento, sostenendo la necessità di un ampliamento delle garanzie anche nei confronti delle vittime di violenza di genere maschile. Una riflessione che, secondo il legale, dovrebbe aprire un dibattito più ampio sul piano giuridico e sociale.