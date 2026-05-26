Bombe carta per festeggiare la comunione, strada bloccata e auto danneggiate

Sui social sono comparsi numerosi video e fotografie della serata, accompagnati da commenti polemici da parte dei residenti

Musica neomelodica ad alto volume, strade bloccate e oltre mezz’ora di fuochi d’artificio: è quanto accaduto venerdì sera nel quartiere Bagnoli, alla periferia occidentale di Napoli, dove una Prima Comunione è stata festeggiata con un maxi spettacolo pirotecnico che ha provocato proteste e disagi tra i residenti. Secondo quanto emerso, la celebrazione si è svolta nello slargo tra via Lucio Silla e via Di Niso. Prima dei fuochi si sarebbero esibiti tre cantanti neomelodici, alternandosi in concerto davanti a decine di persone. Successivamente sono state accese numerose batterie pirotecniche, insieme a diverse bombe carta, con esplosioni continue durate oltre trenta minuti.

L’area è rimasta di fatto paralizzata: traffico bloccato e difficoltà anche per i pedoni nel transitare in sicurezza. Sui social sono comparsi numerosi video e fotografie della serata, accompagnati da commenti polemici da parte dei residenti infastiditi dal rumore e dai disagi provocati dai festeggiamenti.

Durante lo spettacolo pirotecnico alcune batterie avrebbero preso fuoco danneggiando anche automobili parcheggiate nelle vicinanze.

Sul posto sono intervenuti carabinieri, polizia locale e vigili del fuoco. Le indagini sono ora affidate agli agenti della municipale, che avrebbero già identificato diverse persone presenti, tra chi materialmente accendeva i fuochi e chi si sarebbe qualificato come semplice spettatore.

Secondo quanto trapela, la famiglia che avrebbe organizzato la festa sarebbe stata individuata e nelle prossime ore potrebbero essere adottati provvedimenti.