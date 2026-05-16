Bomba davanti alla sede della Festa dei Gigli

L’esplosione ha provocato paura tra i residenti della zona, anche se fortunatamente non si registrano feriti né persone coinvolte

Momenti di tensione in provincia di Napoli, dove nella tarda mattinata di oggi i carabinieri hanno appreso di un’esplosione avvenuta durante la notte davanti a una sede legata alla tradizionale Festa dei Gigli. Secondo quanto ricostruito finora, ignoti avrebbero fatto detonare una bomba carta davanti all’ex sede legale del comitato “Tigrotti”, situata in via Provinciale 26. L’edificio, stando alle prime informazioni, risulterebbe attualmente dismesso.

L’esplosione ha provocato paura tra i residenti della zona, anche se fortunatamente non si registrano feriti né persone coinvolte. Al momento non risultano danni gravi a persone o abitazioni vicine, ma saranno gli accertamenti tecnici a chiarire l’entità delle conseguenze provocate dalla deflagrazione.

A insospettire gli investigatori è anche il fatto che, subito dopo l’episodio, non sia arrivata alcuna segnalazione né al numero di emergenza 112 né alla locale stazione dei carabinieri. Le forze dell’ordine sono venute a conoscenza dell’accaduto soltanto nelle ore successive e hanno quindi avviato gli approfondimenti investigativi.

I militari stanno ora lavorando per ricostruire la dinamica dell’episodio e identificare i responsabili. Al vaglio degli inquirenti eventuali immagini di videosorveglianza presenti nella zona e possibili collegamenti con dinamiche locali legate ai comitati della Festa dei Gigli, storica manifestazione molto sentita nel territorio campano.

Le indagini proseguono nel massimo riserbo.