Bimbo giù dal balcone, volo disperato in elisoccorso

Sull’accaduto stanno indagando i carabinieri, che stanno cercando di ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente

Un bambino di 10 anni è caduto dal primo piano di una palazzina nel quartiere di Villaseta, ad Agrigento, riportando un grave trauma cranico. L’episodio ha richiesto un immediato intervento dei soccorsi e ha generato forte apprensione nella zona. Il piccolo, dopo la caduta, è stato raggiunto dal personale sanitario del 118 che ha provveduto alle prime cure sul posto, stabilizzandone le condizioni prima del trasferimento. Vista la gravità del quadro clinico, è stato disposto il trasporto in elisoccorso in codice rosso verso l’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, struttura attrezzata per gestire emergenze pediatriche e traumi complessi. Il bambino è attualmente ricoverato e sottoposto ad accertamenti approfonditi; i medici mantengono la massima cautela sulle sue condizioni.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno avviato le indagini per chiarire con precisione la dinamica della caduta. Al momento non è esclusa alcuna ipotesi: gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e verificando le condizioni dell’abitazione per capire come il bambino sia potuto precipitare.

Secondo una prima ricostruzione, il minore si trovava in compagnia della famiglia, residente a Porto Empedocle, e si trovava in visita presso l’abitazione di alcuni parenti. La caduta sarebbe avvenuta improvvisamente, ma restano ancora da chiarire le circostanze esatte.