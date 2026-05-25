Bimbo di tre anni ucciso dal trattore del papà in retromarcia, malore per la mamma incinta

Sul posto sono intervenuti rapidamente i sanitari del 118 con un’équipe medica che ha tentato a lungo le manovre di rianimazione

Tragedia nelle campagne di Nurri, nel Sud Sardegna, dove un bambino di appena tre anni e mezzo ha perso la vita in un incidente avvenuto nel pomeriggio di domenica 24 maggio. La vittima è Lorenzo Spano. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della Compagnia di Isili, il piccolo si trovava in un terreno agricolo insieme al padre quando sarebbe stato accidentalmente investito da un trattore durante una manovra in retromarcia. L’uomo, impegnato alla guida del mezzo agricolo, non si sarebbe accorto della presenza del figlio dietro il veicolo.

L’impatto si è rivelato fatale. Sul posto sono intervenuti rapidamente i sanitari del 118 con un’équipe medica che ha tentato a lungo le manovre di rianimazione, ma per il bambino non c’è stato nulla da fare. Lorenzo è morto prima di poter essere trasferito in ospedale.

I carabinieri hanno eseguito rilievi e accertamenti fino a tarda sera per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

Profondo lo choc per la famiglia e per l’intera comunità di Nurri, piccolo centro di circa duemila abitanti nel Cagliaritano. La madre del bambino, incinta del secondo figlio, ha accusato un malore dopo aver appreso la notizia ed è stata accompagnata in ospedale per le cure e gli accertamenti necessari.