Bimbo di prima media prova ad accoltellare il prof in classe

avrebbe utilizzato il telefono cellulare per riprendere quanto stava accadendo

Momenti di tensione in una scuola media di San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani, dove uno studente di 11 anni avrebbe tentato di aggredire un insegnante durante l’orario delle lezioni. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il ragazzo avrebbe introdotto nell’istituto due piccoli coltelli e avrebbe cercato di avvicinarsi al docente di tecnologia con l’intenzione di colpirlo. L’episodio si sarebbe verificato davanti agli altri alunni della classe, ma l’intervento tempestivo dei presenti avrebbe impedito che l’aggressione andasse a segno.

Stando alle informazioni emerse nelle ore successive, il giovane avrebbe indossato un casco integrale nel tentativo di nascondere la propria identità durante l’azione. Inoltre, avrebbe utilizzato il telefono cellulare per riprendere quanto stava accadendo e trasmettere le immagini in diretta all’interno di un gruppo Telegram.

L’insegnante non avrebbe riportato ferite, mentre l’episodio ha immediatamente fatto scattare le procedure previste per la gestione di situazioni di emergenza all’interno dell’ambiente scolastico.

Sull’accaduto sono in corso gli accertamenti delle autorità competenti, che dovranno ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e verificare le circostanze che hanno portato il minore a organizzare il gesto. Al vaglio anche l’eventuale diffusione delle immagini attraverso piattaforme digitali e il contesto nel quale sarebbe maturato l’episodio.

La vicenda ha suscitato particolare attenzione per la giovane età del protagonista e per le modalità con cui l’azione sarebbe stata pianificata, elementi che saranno oggetto di approfondimento da parte degli investigatori e delle istituzioni scolastiche.