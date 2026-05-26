Bimbo di 10 anni cade dalla bici e finisce in elisoccorso al Santobono

La sorella, coinvolta anch’essa nella caduta, ha invece riportato soltanto lievi escoriazioni

Momenti di grande apprensione ieri sera a Torre Orsaia, nel Salernitano, dove un grave incidente ha coinvolto due fratelli mentre si trovavano in sella a una bicicletta. A riportare le conseguenze più serie è stato un bambino di appena 10 anni, rimasto ferito dopo una caduta che gli ha provocato un importante trauma cranico con frattura della teca cranica.

Secondo le prime ricostruzioni, il piccolo stava viaggiando insieme alla sorella quando, per cause ancora in corso di accertamento, entrambi sarebbero finiti rovinosamente a terra. L’impatto è stato particolarmente violento per il bambino, che ha immediatamente mostrato condizioni critiche facendo scattare l’allarme ai soccorritori.

Trasportato d’urgenza all’ospedale di Vallo della Lucania, il 10enne è stato sottoposto alle prime cure da parte dell’equipe medica, che ha provveduto a intubarlo e stabilizzarlo nel tentativo di contenere le conseguenze del grave trauma riportato. Considerata la delicatezza del quadro clinico, i sanitari hanno successivamente disposto il trasferimento immediato in codice rosso all’ospedale Santobono di Napoli.

Per il trasferimento è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso, che ha consentito al piccolo di raggiungere rapidamente il presidio pediatrico napoletano, dove è ora ricoverato sotto stretta osservazione dei medici specialisti.

La sorella, coinvolta anch’essa nella caduta, ha invece riportato soltanto lievi escoriazioni. Nonostante le ferite meno gravi, è stata accompagnata in ospedale per tutti gli accertamenti del caso e tenuta sotto controllo in via precauzionale.

La comunità di Torre Orsaia segue con apprensione l’evolversi delle condizioni del bambino, mentre restano da chiarire con precisione le circostanze che hanno portato all’incidente.