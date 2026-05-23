Bimba di due mesi investita dall'auto del padre, è gravissima

è stato poi disposto il trasferimento in eliambulanza verso il Santobono

Dramma nel comune di Portocannone, in provincia di Campobasso, dove una bambina di appena 22 mesi è rimasta gravemente ferita dopo essere stata investita da un’auto. Secondo una prima ricostruzione, la piccola sarebbe stata travolta accidentalmente dalla vettura guidata dal padre durante una manovra. L’uomo, stando agli accertamenti iniziali, non si sarebbe accorto della presenza della bambina. L’incidente si è verificato nella tarda mattinata e ha immediatamente fatto scattare i soccorsi. La bambina è stata trasportata in condizioni critiche all’ospedale San Timoteo di Termoli, dove i medici hanno prestato le prime cure d’urgenza.

Considerata la gravità delle ferite riportate, è stato poi disposto il trasferimento in eliambulanza verso il Santobono, il centro pediatrico specializzato di Napoli. L’elicottero del 118 è atterrato in Piazza del Papa a Termoli, area messa in sicurezza con il supporto delle forze dell’ordine. Sulla dinamica dell’accaduto sono in corso le indagini dei Carabinieri, impegnati a ricostruire con precisione quanto avvenuto.