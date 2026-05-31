Batte la testa mentre gioca a calcio, 22enne in coma

saranno gli accertamenti delle autorità competenti a ricostruire con precisione quanto avvenuto

Momenti di forte apprensione a Laurino per un giovane di 22 anni rimasto gravemente ferito nel corso di una partita di calcio. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo avrebbe perso l’equilibrio durante un’azione di gioco e, nella caduta, avrebbe battuto violentemente la testa contro il muro perimetrale del campo sportivo. L’impatto si è rivelato subito molto serio. Il giovane è stato soccorso sul posto e trasferito d’urgenza all’ospedale “San Luca”, dove i medici, vista la gravità del quadro clinico, hanno disposto il ricovero in coma farmacologico per consentire un costante monitoraggio delle sue condizioni.

La dinamica dell’accaduto non è ancora del tutto chiara e saranno gli accertamenti delle autorità competenti a ricostruire con precisione quanto avvenuto e a chiarire eventuali responsabilità o concause.

Nel frattempo, a Laurino cresce la preoccupazione. L’intera comunità si è stretta attorno alla famiglia del giovane, seguendo con grande apprensione l’evoluzione delle sue condizioni e sperando in segnali positivi nelle prossime ore.