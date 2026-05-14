Bandiera Blu: ecco le 20 località in Campania

una sostanziale stabilità nella qualità ambientale del litorale regionale

La Campania conferma anche per il 2026 le sue Bandiere Blu, mantenendo il totale delle 20 località premiate e restando tra le regioni italiane con il maggior numero di riconoscimenti per la qualità delle acque e delle spiagge. Il risultato, annunciato dalla Foundation for Environmental Education (FEE), non registra né nuovi ingressi né retrocessioni rispetto all’anno precedente, segno di una sostanziale stabilità nella qualità ambientale del litorale regionale.

Nel Casertano il riconoscimento resta alla sola località di Cellole.

Nel territorio della provincia di Napoli le località premiate sono Massa Lubrense, Sorrento, Piano di Sorrento, Vico Equense e Anacapri, tutte confermate per la qualità del mare e dei servizi turistici.

Nel Salernitano si concentra la parte più ampia dei riconoscimenti, con un lungo elenco di comuni costieri premiati: Positano, Agropoli, Castellabate, Montecorice, San Mauro Cilento, Pollica, Casal Velino, Ascea, Pisciotta, Centola, Camerota, Ispani, Vibonati e Sapri.

Oltre alle località balneari, la Campania conferma anche diversi approdi turistici premiati lungo le sue coste, rafforzando ulteriormente l’immagine di una regione che continua a distinguersi per la qualità ambientale e la valorizzazione del proprio patrimonio marino.