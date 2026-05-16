Babypusher trovato con un carico di droga in casa

Nel corso della perquisizione sono stati inoltre trovati due bilancini di precisione

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Benevento hanno arrestato in flagranza di reato un ragazzo di 19 anni, studente del capoluogo, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione è maturata nell’ambito di un’attività investigativa mirata al contrasto dello spaccio di droga sul territorio. I militari, dopo una serie di accertamenti, hanno eseguito una perquisizione domiciliare presso l’abitazione del giovane. Durante il controllo, l’attenzione degli inquirenti si è concentrata su una cantina, dove la droga era stata nascosta all’interno di una cassetta in ferro chiusa a chiave.

All’interno del nascondiglio sono stati rinvenuti cinque panetti di hashish avvolti in materiale plastificato, per un peso complessivo di 515 grammi, oltre a quattro ulteriori frammenti della stessa sostanza per altri 108 grammi. In totale, lo stupefacente sequestrato ammonta a 623 grammi di hashish.

Nel corso della perquisizione sono stati inoltre trovati due bilancini di precisione perfettamente funzionanti, con evidenti tracce di sostanza stupefacente, e un coltello da cucina con seghetto, anch’esso sporco di residui di hashish, elementi che secondo gli investigatori sarebbero compatibili con l’attività di confezionamento e spaccio.

Nella stessa operazione, i Carabinieri hanno anche segnalato alla Prefettura un 41enne del posto, trovato in possesso di 9,20 grammi di hashish durante una successiva perquisizione domiciliare. La sostanza stupefacente, insieme agli strumenti rinvenuti, è stata sottoposta a sequestro.

Al termine delle formalità di rito, il 19enne è stato dichiarato in stato di arresto e posto agli arresti domiciliari, come disposto dall’autorità giudiziaria competente.