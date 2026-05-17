Babygang picchia immigrato con un tirapugni davanti al McDonald's

Gli investigatori stanno lavorando per verificare eventuali collegamenti tra i contesti di riferimento e per identificare i responsabili

Nella notte Napoli è stata teatro di due episodi distinti di violenza che hanno riacceso l’attenzione sul fenomeno delle baby gang e sulla sicurezza nelle aree della movida. Il primo episodio si è verificato nei pressi della Galleria Umberto I, all’esterno di un fast food, dove un gruppo di giovanissimi avrebbe aggredito un cittadino straniero. Secondo quanto riportato, i ragazzi sarebbero stati armati di coltelli e tirapugni e avrebbero colpito la vittima con violenza, provocandogli la frattura del setto nasale. L’uomo è stato soccorso, mentre gli aggressori si sarebbero dileguati facendo perdere le proprie tracce.

Il secondo fatto è avvenuto alcune ore dopo, intorno alle 3 del mattino, in piazza Mercato, dove un ragazzo di 15 anni è rimasto ferito alla gamba da un colpo d’arma da fuoco in circostanze ancora da chiarire. Il minorenne è stato trasportato all’ospedale Pellegrini e, secondo le prime informazioni, non sarebbe in pericolo di vita. Sull’episodio sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica e individuare eventuali responsabilità.

Entrambi i casi sono stati segnalati alle autorità e hanno riacceso il dibattito pubblico sul tema della violenza giovanile in città. In particolare, si torna a parlare della presenza di gruppi di minorenni armati nelle ore notturne e del ruolo delle famiglie, della scuola e delle istituzioni nella prevenzione di questi fenomeni.

Gli investigatori stanno lavorando per verificare eventuali collegamenti tra i contesti di riferimento e per identificare i responsabili dei singoli episodi, anche attraverso l’analisi delle immagini di videosorveglianza presenti nelle zone interessate.