Auto va a sbattere contro i pilastri di un palazzo

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco che ha provveduto alla messa in sicurezza

Nel pomeriggio di oggi, intorno alle 16:30, i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Avellino sono intervenuti in Piazza Kennedy, nel capoluogo irpino, a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto una sola autovettura. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio delle autorità competenti, il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo mentre percorreva la piazza. L’auto è uscita dalla carreggiata andando a terminare la corsa contro i pilastri del porticato di un edificio della zona.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco che ha provveduto alla messa in sicurezza del veicolo incidentato e dell’area interessata, al fine di evitare ulteriori rischi per la circolazione e per i passanti.

Presenti anche gli agenti della Polizia Municipale di Avellino, che hanno effettuato i rilievi utili a chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. Non risultano coinvolte altre persone.