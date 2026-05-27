Auto si ribalta sui binari del tram

La scena ha immediatamente attirato l’attenzione dei residenti e degli automobilisti di passaggio

Paura nella notte a Via Reggia di Portici, dove un’automobile si è ribaltata finendo sui binari del tram nel tratto compreso tra via Ponte dei Granili e l’area antistante il ponte stesso. L’incidente si è verificato per cause ancora in fase di accertamento. Secondo una prima ricostruzione, il conducente avrebbe proseguito la marcia senza accorgersi del cambio del manto stradale presente nella corsia riservata al passaggio dei tram, che in quel punto non risulta asfaltata come il resto della carreggiata.

L’auto avrebbe quindi perso stabilità fino a capovolgersi completamente sui binari, terminando la corsa al centro della sede tranviaria. La scena ha immediatamente attirato l’attenzione dei residenti e degli automobilisti di passaggio.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, che hanno prestato i primi soccorsi al conducente. Al momento non sono state diffuse informazioni ufficiali sulle sue condizioni di salute né sull’eventuale presenza di altri passeggeri a bordo del veicolo.

L’incidente ha provocato rallentamenti e disagi alla circolazione nella zona orientale di Napoli, mentre le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti per chiarire con precisione la dinamica del ribaltamento.