Auto si ribalta a Marechiaro in un incidente

al momento dell’impatto il tratto di strada non era particolarmente affollato di pedoni

Nella notte si è verificato un incidente stradale in via Marechiaro, a Napoli, in una delle aree più note e frequentate della movida cittadina. Per cause ancora in fase di accertamento, un’automobile si è ribaltata completamente, terminando la propria corsa capovolta al centro della carreggiata. L’impatto, avvenuto nelle ore notturne, è stato particolarmente violento e ha attirato l’attenzione dei residenti della zona, svegliati dal rumore dello schianto. Sul posto si sono rapidamente radunate diverse persone, che hanno cercato di verificare la situazione e prestare i primi soccorsi in attesa dell’arrivo delle autorità.

Dalle immagini scattate dopo l’incidente si vede la vettura, di colore grigio, adagiata sul tetto con le ruote rivolte verso l’alto, a breve distanza dai caratteristici muretti in pietra della zona. Fortunatamente, al momento dell’impatto il tratto di strada non era particolarmente affollato di pedoni, evitando conseguenze più gravi. Restano in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica del sinistro.