Auto in retromarcia uccide bimba di due anni

ogni tentativo dei medici di salvarle la vita si è purtroppo rivelato vano

Una tragedia ha profondamente colpito la comunità di San Marzano di San Giuseppe, in provincia di Taranto, dove una bambina di appena due anni ha perso la vita dopo essere stata investita da un’auto nella serata di ieri. L’incidente è avvenuto intorno alle 21.30 nei pressi dell’abitazione della famiglia della piccola, di nazionalità marocchina. Secondo le prime ricostruzioni, la bambina si trovava in strada quando sarebbe stata travolta da un’automobile impegnata in una manovra di retromarcia.

Alla guida del veicolo ci sarebbe stato un connazionale della famiglia, indicato come un loro conoscente o amico. L’uomo, resosi immediatamente conto di quanto accaduto, si sarebbe fermato subito per prestare soccorso, chiamando i genitori della bambina e allertando i sanitari del 118.

Le condizioni della piccola sono apparse fin da subito gravissime. La bambina è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto, ma ogni tentativo dei medici di salvarle la vita si è purtroppo rivelato vano. Secondo quanto emerso, la piccola sarebbe arrivata al pronto soccorso già priva di vita.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di San Marzano di San Giuseppe, che hanno avviato gli accertamenti necessari per ricostruire con precisione la dinamica dell’investimento e verificare eventuali responsabilità.

L’intera comunità è sotto shock per una tragedia che ha lasciato sgomenti residenti e familiari della bambina.