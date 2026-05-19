Assalito in piena notte e rapina con violenza

uno dei due indossava un casco integrale mentre l’altro aveva il volto coperto da un cappuccio

Un tentativo di rapina avvenuto nella notte nel quartiere Chiaiano, a Napoli, si è concluso con l’arresto di uno dei presunti responsabili grazie al tempestivo intervento dei carabinieri del nucleo radiomobile. L’episodio si è verificato intorno alle 3 del mattino del 18 maggio, in via G.A. Campano. Vittima della rapina un commerciante ortofrutticolo di 55 anni, che stava per salire a bordo della propria automobile quando sarebbe stato avvicinato da due persone. Secondo quanto ricostruito, uno dei due indossava un casco integrale mentre l’altro aveva il volto coperto da un cappuccio. Uno dei rapinatori avrebbe inoltre impugnato un’arma, utilizzata per minacciare la vittima durante l’azione.

I due si sarebbero impossessati dell’auto e del denaro che il 55enne aveva con sé. La scena è stata ripresa da un video diffuso successivamente dai carabinieri.

Proprio durante la rapina, una pattuglia dell’Arma impegnata in un servizio di controllo notturno avrebbe notato quanto stava accadendo. I militari sono intervenuti immediatamente e uno dei carabinieri si è lanciato all’inseguimento dei due sospetti.

Nel tentativo di fuggire a bordo dell’auto appena rubata, uno dei complici non sarebbe riuscito a salire completamente sul veicolo in movimento. Durante la fuga avrebbe anche lasciato cadere l’arma all’interno dell’automobile.

Il sospettato è stato raggiunto e bloccato dal carabiniere dopo un breve inseguimento a piedi, per poi essere arrestato.

Il denaro sottratto è stato recuperato e restituito al proprietario, mentre proseguono le indagini finalizzate al ritrovamento dell’auto rubata e all’identificazione del secondo complice riuscito a fuggire.