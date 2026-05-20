Arriva in ambulanza al pronto soccorso e spacca la faccia all'operatore sanitario

A denunciare l’accaduto è stata l’associazione “Nessuno Tocchi Ippocrate”, impegnata nella tutela del personale sanitario

Ancora un episodio di violenza ai danni del personale sanitario in Campania. Nella notte tra lunedì e martedì, intorno alle ore 4, un operatore socio-sanitario del Pronto Soccorso dell’ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli è rimasto ferito durante un’aggressione avvenuta all’interno del presidio ospedaliero. Secondo una prima ricostruzione, un uomo di 27 anni sarebbe stato trasportato in ambulanza al nosocomio dell’area flegrea in evidente stato di agitazione psicomotoria. Durante le fasi dell’assistenza sanitaria, il giovane avrebbe dato in escandescenze aggredendo il personale presente.

Nel corso dell’episodio, un operatore socio-sanitario avrebbe riportato la frattura del setto nasale. Il dipendente è stato immediatamente soccorso dai colleghi presenti in servizio.

Dopo l’aggressione, il 27enne si sarebbe allontanato dalla struttura facendo perdere temporaneamente le proprie tracce. Poco dopo, però, sarebbe stato rintracciato dalle forze dell’ordine presso la propria abitazione.

A denunciare l’accaduto è stata l’associazione “Nessuno Tocchi Ippocrate”, impegnata nella tutela del personale sanitario e nel monitoraggio degli episodi di violenza negli ospedali. Secondo i dati diffusi dall’associazione, si tratterebbe dell’ottava aggressione registrata nel 2026 nelle strutture dell’Asl Napoli 2 e della dodicesima complessiva tra le aziende sanitarie Napoli 1 e Napoli 2.

Sulla vicenda sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine, che stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’episodio anche attraverso l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nell’ospedale.