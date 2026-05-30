Arriva il Frecciarossa diretto da Napoli a Bari e Lecce

il nuovo collegamento consentirà di ridurre sensibilmente i tempi di percorrenza

Dal prossimo 1° luglio sarà attivato il nuovo collegamento diretto Frecciarossa tra Lecce, Bari e Napoli, che consentirà di unire il Salento al capoluogo campano senza necessità di cambi intermedi. Il servizio è stato annunciato da Trenitalia e rappresenta una nuova fase di potenziamento dei collegamenti ferroviari tra Puglia e Campania. Il primo treno partirà da Lecce alle 18.10, mentre la prima corsa da Napoli Centrale è prevista il 2 luglio alle 6.45. Il convoglio effettuerà fermate intermedie a Brindisi, Bari Centrale, Barletta, Foggia, Benevento e Napoli Afragola.

Secondo quanto comunicato da Trenitalia, il nuovo collegamento consentirà di ridurre sensibilmente i tempi di percorrenza: circa tre ore e mezza per la tratta Bari–Napoli e circa cinque ore per quella Lecce–Napoli. Il miglioramento è reso possibile anche dall’attivazione della nuova tratta Napoli–Cancello, inserita nel più ampio progetto di potenziamento infrastrutturale.

L’iniziativa si inserisce in una fase transitoria in attesa del completamento della nuova linea ad alta velocità e alta capacità Napoli–Bari, che una volta ultimata permetterà un’ulteriore riduzione dei tempi di viaggio tra le due città, rafforzando i collegamenti tra il Sud e il nodo ferroviario di Napoli, considerato uno snodo strategico della mobilità nazionale.