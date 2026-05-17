Armati in scooter rapinano Rolex nel traffico

la vittima ha sporto denuncia presso il commissariato di polizia

Momenti di paura a Secondigliano, a Napoli, dove un uomo di 40 anni è stato vittima di una rapina mentre si trovava alla guida del proprio SUV. Il fatto è avvenuto in via Regina Margherita, all’incrocio con corso Secondigliano, mentre il 40enne era fermo al semaforo. In quel momento, due persone a bordo di uno scooter si sarebbero avvicinate al veicolo, minacciandolo con una pistola.

Sorpreso dall’azione fulminea e impossibilitato a reagire, l’uomo sarebbe stato costretto a consegnare il Rolex che portava al polso, del valore stimato di circa 10mila euro. I rapinatori, oltre all’orologio, avrebbero portato via anche uno zaino che si trovava sul sedile posteriore dell’auto, per poi fuggire rapidamente facendo perdere le proprie tracce.

Dopo l’accaduto, la vittima ha sporto denuncia presso il commissariato di polizia di Secondigliano, dove sono state immediatamente avviate le indagini per risalire all’identità dei responsabili.

Gli investigatori stanno ora passando al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, nella speranza di ricostruire con precisione le fasi della rapina e individuare il percorso di fuga dei due malviventi.