Al Maximall il percorso immersivo che porta all'interno dell'antica Pompei

Il progetto si chiama “Discovery Pompeii Alive”

A pochi minuti dagli Scavi archeologici di Pompei sta per aprire una nuova esperienza immersiva dedicata alla città romana distrutta dal Vesuvio nel 79 d.C. Il progetto si chiama “Discovery Pompeii Alive” e sorgerà all’interno di MaxiMall Pompeii, con l’obiettivo di far rivivere ai visitatori le ultime ore della Pompei antica prima dell’eruzione. L’attrazione occuperà oltre 2mila metri quadrati e resterà aperta durante tutto l’anno. Si tratta della prima applicazione mondiale di un nuovo format narrativo che combina scenografie fisiche, tecnologia immersiva, audio spaziale e stimoli multisensoriali per raccontare la storia in maniera coinvolgente e diretta. Il progetto è sviluppato dalla 3DBA insieme a Irgenre Group e Warner Bros. Discovery Global Experiences.

Il percorso sarà costruito come un vero viaggio nella vita quotidiana della città antica. I visitatori attraverseranno ambienti ispirati alle abitazioni pompeiane, agli spazi pubblici e alle strade dell’epoca, accompagnati da effetti sonori e ricostruzioni scenografiche che mostreranno Pompei ancora viva, animata dai suoi abitanti e dalle attività quotidiane.

La narrazione culminerà poi nell’arrivo dell’eruzione del Monte Vesuvio, trasformando la visita in un’esperienza che punta non soltanto a mostrare la distruzione, ma soprattutto a raccontare la normalità improvvisamente spezzata dalla catastrofe.

Secondo Fabio Pignata, direttore creativo del progetto, l’idea nasce dalla convinzione che l’esperienza diretta aiuti a comprendere e ricordare meglio la storia. Il format è stato pensato per un pubblico ampio, dalle famiglie alle scuole fino ai turisti internazionali, e potrebbe in futuro essere applicato anche ad altri periodi storici e siti culturali.

La data ufficiale di apertura non è stata ancora annunciata, ma l’inaugurazione dovrebbe avvenire a breve.