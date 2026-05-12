Agguato nella notte, la vittima muore all'Ospedale del Mare

Sull’omicidio indaga la Squadra Mobile della Questura di Napoli, che sta lavorando per ricostruire l’esatta dinamica

Agguato nella notte nel quartiere Ponticelli, alla periferia est di Napoli, dove un uomo di 51 anni è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco. La vittima è Antonio Musella, raggiunto dagli spari mentre si trovava a bordo di un furgone in via Cupa Vicinale Pepe. Secondo una prima ricostruzione degli investigatori della Polizia di Stato, l’uomo sarebbe stato colpito durante un vero e proprio agguato avvenuto nella notte.

Trasportato d’urgenza presso l’Ospedale del Mare, il 51enne è morto poco dopo il ricovero a causa delle gravi ferite riportate.

Antonio Musella, secondo quanto emerso, aveva piccoli precedenti di polizia, ma non risultavano collegamenti con associazioni mafiose.

Sull’omicidio indaga la Squadra Mobile della Questura di Napoli, che sta lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’agguato e individuare il movente dell’azione criminale.