Accoltellato alla testa davanti ad un hotel

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 che hanno prestato le prime cure al ferito

Violenza nella notte in provincia di Napoli, dove un uomo di 36 anni di origine ghanese è rimasto ferito nei pressi di una struttura ricettiva situata in via San Francesco a Patria. Secondo le prime informazioni, ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine, l’uomo sarebbe stato improvvisamente avvicinato da uno sconosciuto che lo avrebbe colpito alla testa con un’arma da taglio, per poi allontanarsi rapidamente facendo perdere le proprie tracce.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 che hanno prestato le prime cure al ferito e ne hanno disposto il trasferimento presso l’Ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania, dove l’uomo è stato ricoverato. Le sue condizioni non sarebbero gravi e non risulta al momento in pericolo di vita.

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Giugliano in Campania hanno avviato le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell’aggressione e individuare il responsabile. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e acquisendo eventuali immagini di videosorveglianza presenti nella zona, al fine di chiarire anche il movente dell’episodio, che resta ancora sconosciuto.