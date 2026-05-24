Abusi sulla figlia della compagna, la 14enne in ospedale

sono stati attivati i protocolli sanitari e psicologici previsti per le vittime vulnerabili

Una ragazza di 14 anni è stata soccorsa a Messina dopo l’intervento dei carabinieri, che hanno arrestato in flagranza un uomo di 51 anni con l’accusa di violenza sessuale aggravata. L’uomo, compagno della madre della minore, è stato fermato dai militari all’interno di un’auto in una zona isolata della frazione di Zafferia. L’operazione è scattata al termine di un’attività di monitoraggio avviata dai carabinieri in seguito a una segnalazione proveniente dalla scuola frequentata dalla ragazza. Secondo quanto emerso, insegnanti e compagni di classe avevano notato da tempo un cambiamento significativo nel comportamento della studentessa, decidendo di attivare i canali previsti per la tutela dei minori.

Dopo l’intervento, il 51enne è stato trasferito nel carcere di Carcere di Messina Gazzi. La ragazza, invece, è stata accompagnata al pronto soccorso pediatrico del Policlinico Universitario di Messina, dove sono stati attivati i protocolli sanitari e psicologici previsti per le vittime vulnerabili.

Nel corso degli accertamenti e dei colloqui protetti svolti in ospedale, la minore avrebbe riferito agli operatori episodi di abusi ripetuti avvenuti in ambito domestico. Le indagini proseguono sotto il coordinamento dell’autorità giudiziaria competente.