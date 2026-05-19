A Pollena corteo contro la violenza ed in memoria di Vincenzo Liguori

L’iniziativa è rivolta in particolare alle nuove generazioni e alla comunità scolastica

Giovedì 21 maggio, alle ore 10.30, è in programma a Pollena Trocchia un corteo cittadino in memoria di Vincenzo Liguori, vittima innocente di camorra del territorio. L’iniziativa, promossa dall’associazione “Libera – associazioni nomi e numeri contro le mafie” con il patrocinio morale del Comune, si propone come momento pubblico di memoria e partecipazione civile, con l’obiettivo di ribadire il rifiuto di ogni forma di violenza e sopraffazione e di promuovere i valori della legalità e della convivenza sociale.

Il corteo partirà da piazza Donizetti e seguirà il seguente percorso: corso Umberto I, piazza Amodio, via Massa e via Vesere, fino a raggiungere la piazzetta intitolata proprio a Vincenzo Liguori.

L’iniziativa è rivolta in particolare alle nuove generazioni e alla comunità scolastica, con l’intento di rafforzare il senso di responsabilità collettiva e la cultura della memoria. «Camminare insieme per dire no alla violenza è un gesto forte nella sua semplicità», ha dichiarato il sindaco di Pollena Trocchia Carlo Esposito, sottolineando il valore educativo dell’evento.

Sulla stessa linea anche Pasquale Leone, referente di Libera Napoli, che ha richiamato la necessità di una maggiore attenzione rispetto al crescente livello di violenza nel territorio, evidenziando come la memoria delle vittime innocenti possa rappresentare uno strumento di impegno civile e crescita per le comunità locali.