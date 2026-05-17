A Napoli ed in Campania arriva l'aria calda

La fase di maltempo sta ormai scivolando verso est allontanandosi dall’area italiana

La fase di maltempo che ha interessato nelle scorse ore la regione Campania, con rovesci estesi, in alcuni momenti intensi, accompagnati da raffiche sostenute e da un generale calo termico, sta ormai scivolando verso est allontanandosi dall’area italiana. Nonostante il miglioramento, l’area mediterranea centrale non riuscirà ancora a stabilizzarsi pienamente sotto l’influenza di un campo anticiclonico solido. Ne consegue una situazione atmosferica piuttosto variabile: giornate complessivamente più miti e gradevoli, soprattutto lungo le coste e nelle pianure, ma con la possibilità di sviluppi nuvolosi capaci di generare precipitazioni locali, in particolare nelle zone montuose e interne.

Lunedì 18 maggio

La giornata si aprirà con cieli in prevalenza luminosi su gran parte del territorio regionale. Col passare delle ore, però, si assisterà alla formazione di addensamenti soprattutto nelle aree interne, con particolare riferimento ai rilievi dell’Irpinia e alle zone interne del Salernitano. In questi settori, tra tarda mattinata e primo pomeriggio, potranno verificarsi acquazzoni brevi e isolati.

Durante le prime ore del giorno le temperature saranno piuttosto fresche, specie nelle conche interne del Sannio, dell’Irpinia e del Vallo di Diano, dove i valori minimi potranno scendere sotto la soglia dei dieci gradi. Nel corso del pomeriggio si prevedono massime generalmente comprese tra 18 e 23 gradi. I movimenti d’aria saranno deboli, legati soprattutto alle brezze locali, mentre il mare si presenterà tra calmo e leggermente ondulato.

Martedì 19 maggio

Una debole circolazione depressionaria influenzerà la regione, favorendo una condizione atmosferica più instabile. Nel corso della giornata, soprattutto tra tarda mattinata e ore pomeridiane, si potranno sviluppare rovesci sparsi nelle aree interne del Sannio, dell’Irpinia e del Salernitano interno, con possibili episodi a carattere temporalesco.

Qualche fenomeno non è escluso anche sulle zone pianeggianti delle province di Napoli e Caserta, seppur in forma più irregolare e meno intensa. In serata è atteso un graduale miglioramento delle condizioni del tempo.

Le temperature resteranno sostanzialmente stabili rispetto ai giorni precedenti. I venti tenderanno a provenire dai settori occidentali, con intensità moderata soprattutto lungo le coste. Il moto ondoso sarà inizialmente contenuto, ma tenderà ad aumentare leggermente a fine giornata nei bacini del basso Tirreno e nelle aree insulari del Golfo di Napoli.