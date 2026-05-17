A 15 anni finisce in ospedale con due pallottole nelle gambe

I medici hanno subito prestato le prime cure al minorenne

Notte di violenza nel centro di Napoli, dove un ragazzo di appena 15 anni è rimasto ferito da un colpo d’arma da fuoco. L’episodio è avvenuto intorno alle 3 della scorsa notte nei pressi di piazza Mercato, area già in passato teatro di episodi di criminalità e tensione. Il giovane è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale Vecchio Pellegrini con una ferita d’arma da fuoco a una gamba. Secondo quanto riferito agli investigatori, sarebbe stato colpito da alcuni sconosciuti in circostanze ancora poco chiare.

I medici hanno subito prestato le prime cure al minorenne, che è stato ricoverato in ospedale. Fortunatamente le sue condizioni non sarebbero gravi e il ragazzo non risulta in pericolo di vita, anche se dovrà essere sottoposto a un intervento chirurgico.

Sull’accaduto sono in corso le indagini dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Napoli, impegnato a ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e a chiarire il contesto in cui è maturato il ferimento.

Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e verificando l’eventuale presenza di telecamere di videosorveglianza nella zona di piazza Mercato per cercare di identificare i responsabili e comprendere se il ragazzo fosse un bersaglio diretto oppure coinvolto casualmente nell’episodio.