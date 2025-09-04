Con l’aumento dei prezzi, trovare il supermercato giusto può fare una grande differenza sul bilancio familiare. Secondo l’ultima indagine nazionale sui prezzi della grande distribuzione, una famiglia media italiana può risparmiare fino a 3.700 euro all’anno scegliendo con attenzione dove fare la spesa.

Supermercati e discount: chi vince per convenienza

L’analisi condotta su oltre un migliaio di punti vendita in tutta Italia ha confermato che i discount restano i campioni del risparmio. In particolare, Eurospin si posiziona in testa per la convenienza sui prodotti più economici, mentre In’s Mercato si distingue nella spesa mista, con un risparmio potenziale che supera i 2.800 euro annui. Anche catene come Lidl ed Penny mantengono un ottimo rapporto qualità-prezzo.

I migliori supermercati per i prodotti a marchio

Non solo discount: chi preferisce acquistare i prodotti a marchio dell’insegna trova grande convenienza in Carrefour, che si conferma la catena più vantaggiosa in questa categoria, con un risparmio che può superare i 3.000 euro in un anno. Anche Conad e altre insegne tradizionali offrono valide alternative, soprattutto per chi non vuole rinunciare a un mix di qualità e risparmio.

Famila e la convenienza nei supermercati tradizionali

Per chi preferisce i supermercati e ipermercati, Famila e Famila Superstore emergono come le opzioni più convenienti nella spesa mista. In questo caso, il risparmio si aggira intorno ai 200-500 euro all’anno: una cifra più contenuta rispetto ai discount, ma comunque significativa nel lungo periodo.

Nord e Sud: differenze di risparmio

L’indagine ha mostrato forti differenze territoriali. Al Nord e al Centro, dove la concorrenza tra catene è più elevata, le famiglie possono tagliare la spesa anche del 20-25%. Al contrario, nel Sud Italia il margine di risparmio scende drasticamente, fermandosi spesso sotto il 5%.

Classifica rapida dei più convenienti

Prodotti più economici : Eurospin

: Eurospin Spesa mista discount : In’s Mercato

: In’s Mercato Spesa mista supermercati : Famila / Famila Superstore

: Famila / Famila Superstore Private label: Carrefour

Come risparmiare davvero

Il risparmio non dipende da un solo supermercato “migliore”, ma dallo stile di spesa: chi predilige i prodotti base troverà nei discount la scelta più conveniente, chi invece punta sui marchi dell’insegna potrà approfittare delle offerte di Carrefour, mentre Famila resta un riferimento tra i supermercati tradizionali. Con un po’ di attenzione e la giusta strategia, anche nel 2025 fare la spesa può diventare un’occasione per alleggerire le spese familiari senza rinunciare alla qualità.