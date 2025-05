Vesuvio Ultra Marathon si prepara a vivere un’edizione straordinaria: a pochi giorni dall’evento, i pettorali per le distanze da 18 km, 30 km e 75 km sono ufficialmente sold out. Un risultato che testimonia la grande passione e l’entusiasmo degli atleti per una competizione che rappresenta un’esperienza unica nel panorama del trail running.

L’evento, che si snoda tra i sentieri spettacolari del Parco Nazionale del Vesuvio, vedrà infatti centinaia di runners provenienti da tutta Italia e dal mondo confrontarsi con percorsi che mettono a dura prova resistenza, forza e spirito d’avventura.

50K: ULTIMI PETTORALI DISPONIBILI

Restano ancora disponibili pochi pettorali per la gara di 50 chilometri, che si sviluppa lungo un tracciato impegnativo attraverso paesaggi unici, immersi nella natura selvaggia e rigogliosa del Vesuvio. Un’occasione imperdibile per chi desidera mettersi alla prova su una distanza “ultra” e vivere l’emozione di correre alle pendici del vulcano più famoso del pianeta. Gli interessati possono iscriversi alla 50 km sul sito ufficiale della manifestazione. Si consiglia di affrettarsi, poiché anche gli ultimi pettorali sono destinati a terminare rapidamente.

L’evento è in programma sabato 31 maggio 2025 nel Parco Nazionale del Vesuvio, con partenza e arrivo accanto al Castello Mediceo di Ottaviano (distante 25 chilometri circa da Napoli).

Le distanze e i relativi dislivelli positivi previsti:

75 km (Vesuvio Ultra): 4650 m D+

50 km (Vesuvio Marathon): 3700 m D+

30 km (Vesuvio Trail): 2040 m D+

18 km (Spartacus Trail): 1130 m D+