In auto con un taglio alla gola, la vittima è un vigilante

L’area è stata interessata dagli accertamenti necessari a raccogliere elementi utili per ricostruire quanto accaduto e verificare la dinamica dei fatti

Il cadavere di Walter Avallone, 55 anni, è stato trovato questa mattina ad Agropoli, all’interno dell’automobile di sua proprietà parcheggiata nell’area antistante la Baia di Trentova. Le prime risultanze investigative orienterebbero verso l’ipotesi di un omicidio, anche se saranno gli accertamenti a chiarire con precisione le circostanze della morte.A fare la scoperta è stato un passante, che ha segnalato la presenza del corpo alle autorità. L’uomo si trovava sul lato del conducente, all’interno della vettura ferma nel parcheggio.La scoperta e i primi accertamentiSecondo le informazioni disponibili, il corpo presentava una profonda ferita alla gola, ritenuta riconducibile a un colpo d’arma da fuoco. Un elemento che ha indirizzato l’attenzione degli investigatori sulla possibilità che il 55enne sia stato ucciso.Dopo la segnalazione, sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Agropoli, insieme ai militari del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia locale e agli specialisti della Sezione investigazioni scientifiche dei carabinieri di Salerno.L’area è stata interessata dagli accertamenti necessari a raccogliere elementi utili per ricostruire quanto accaduto e verificare la dinamica dei fatti.Indagini coordinate dalla ProcuraLe indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania. Gli investigatori sono al lavoro per ricostruire le ultime ore di vita di Avallone e stabilire in quali circostanze sia avvenuta la morte.Al momento, le informazioni diffuse non consentono di delineare con certezza la sequenza degli eventi né di chiarire eventuali responsabilità. Saranno gli approfondimenti investigativi e i riscontri tecnico-scientifici a fornire ulteriori elementi.Il ritrovamento nella zona di Trentova ha dato avvio a un’indagine per fare piena luce sulla morte del 55enne. L’ipotesi dell’omicidio resta al centro degli accertamenti, mentre gli inquirenti proseguono il lavoro per definire il quadro della vicenda.