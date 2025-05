Il prossimo 31 maggio al via quattro competizioni, per quattro sfide, alle pendici del Vesuvio. Prevista anche una eco camminata-trekking gratuita, aperta a famigliari e accompagnatori. Le parole del Presidente dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio, Raffaele De Luca: “Orgogliosi di patrocinare e sostenere questa manifestazione che richiama atleti da tutto il mondo, testimoniando quanto il Vesuvio sia un simbolo vivo e attrattivo, da vivere in armonia con la natura”.

Tutto esaurito per la Vesuvio Ultra Marathon, in programma sabato 31 maggio. Le iscrizioni per tutte le distanze sono chiuse e sarà una vera festa del trail running, alle pendici del vulcano tra i più famosi del mondo. Quattro i percorsi, per quattro gare che si sviluppano in un ambiente di straordinaria bellezza naturalistica e storica. 75 km per 4650 D+, 50 km per 3700 D+, 30 km per 2040 D+ e 18 km per 1130 D+, tra boschi, terra nera e panorami che abbracciano il Golfo di Napoli, le isole e la costiera Sorrentina.

La medaglia “green” ai finishers

Ogni finisher, non appena avrà tagliato il traguardo, riceverà una medaglia con inciso il nome della gara e la distanza. Il materiale utilizzato per questo prezioso ricordo è il legno, una scelta simbolica e sostenibile, in linea con l’identità eco-responsabile della manifestazione. Non a caso i ristori non vedranno bicchieri di plastica e ogni atleta dovrà munirsi di tazza o borraccia per poi rifornirsi dai grandi contenitori messi a disposizione dall’organizzazione. Tutto il materiale presente sarà compostabile e biodegradabile.

Numeri internazionali: 260 atleti stranieri

Saranno ben 260 i runners stranieri al via, in rappresentanza di 27 Paesi. Dopo l’Italia, la nazione con il maggior numero di partecipanti è la Francia con 70 iscritti, seguita da Regno Unito (26) e Stati Uniti (24). Le presenze più lontane geograficamente arrivano da Australia e Brasile, con 3 atleti ciascuno.

Big in gara: Francesca Canepa

Tra i nomi di spicco, si segnala quello di Francesca Canepa, una delle figure più iconiche dell’ultra trail internazionale, capace di vincere nel 2018 l’UTMB. La valdostana sarà impegnata nella distanza regina, la 75 chilometri, che attraversa tratti spettacolari del Parco Nazionale del Vesuvio.

Ristori e pasta party nel segno della tradizione

Lungo il percorso, gli atleti troveranno dei ristori “classici” con acqua, integratori, frutta fresca e frutta secca, mentre all’arrivo li attenderà un ricco pasta party all’insegna della cucina partenopea: pasta, pizza e polpette, preparate dallo chef Francesco Vorraro, runner e cuoco del ristorante “Mamma Elena”.

Camminata green per tutti

Si ricorda che sempre il 31 maggio è prevista una eco camminata-trekking totalmente gratuita, aperta a famigliari e accompagnatori dei runners, con le Guide del CAI che porteranno i partecipanti sui sentieri di Vesuvio Ultra Marathon. Il ritrovo è fissato per le ore 8.30, all’esterno del Palazzo Mediceo di Ottaviano (Napoli). Dopo il ritiro della t-shirt omaggio, alle 9.30 è prevista la partenza.

Le parole del Presidente dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio

“La Vesuvio Ultra Marathon – dichiara Raffaele De Luca, Presidente dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio – è molto più di una gara sportiva: è un’occasione straordinaria per promuovere il nostro territorio attraverso uno sport sostenibile, capace di coniugare rispetto per l’ambiente, bellezza paesaggistica e valorizzazione culturale. Come Ente Parco, aggiunge il Presidente De Luca – siamo orgogliosi di patrocinare e sostenere questa manifestazione che richiama atleti da tutto il mondo, testimoniando quanto il Vesuvio sia un simbolo vivo e attrattivo, da vivere in armonia con la natura. Il Parco Nazionale del Vesuvio è aperto a tutti coloro che lo amano e ne rispettano le regole”.