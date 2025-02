Il 30 e 31 maggio 2025 torna la Vesuvio Ultra Marathon, una delle gare di trail running più affascinanti d’Italia. L’evento, organizzato da Vum Outdoor con il patrocinio dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio e dei comuni dell’area vesuviana, offre agli atleti un’esperienza unica tra sport, natura e sostenibilità.

Diverse distanze per ogni livello

La competizione prevede quattro percorsi, adatti sia ai trail runner più esperti sia a chi vuole mettersi alla prova su distanze più brevi:

Vesuvio Ultra – 75 km | D+ 4650 m

Vesuvio Marathon – 50 km | D+ 3700 m

Trail del Vesuvio – 30 km | D+ 2040 m

Spartacus Trail – 18 km | D+ 1170 m (quest’anno ridotta di 2 km per motivi tecnici)

Tutte le gare si svolgeranno in un’unica giornata, sabato 31 maggio, con partenza differenziata e in semi-autosufficienza, su percorsi di montagna che attraversano scenari spettacolari tra il Vesuvio e il Golfo di Napoli.

Un’occasione imperdibile per gli amanti del trail running e della natura, che potranno vivere un’esperienza intensa in uno dei paesaggi più iconici del mondo.