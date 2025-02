Dopo il lancio a Torre del Greco, questa mattina è stato presentato anche a Pompei e Scafati il nuovo servizio di Sharing Mobility con biciclette elettriche, realizzato dalla società VAIMOO di MERMEC.

Questo innovativo progetto di mobilità sostenibile, interamente finanziato da EAV grazie ai contributi ministeriali ricevuti tramite la Regione Campania, non comporta alcun costo per i Comuni coinvolti.

Le nuove flotte di bici elettriche

A Pompei, il servizio è presentato alla presenza del Sindaco Carmine Lo Sapio e del Direttore del Parco Archeologico, Gabriel Zuchtriegel. Qui saranno messe a disposizione 70 biciclette elettriche, distribuite su 14 postazioni, posizionate nei punti strategici della città, tra cui le due stazioni della Vesuviana e il centro cittadino.

A Scafati, invece, la presentazione si è svolta con la partecipazione del Sindaco Pasquale Aliberti. In questo caso, il progetto prevede l’installazione di 10 postazioni, per un totale di 50 biciclette elettriche.

Come funziona il servizio di bike sharing

Per utilizzare le biciclette elettriche messe a disposizione nei vari Comuni, gli utenti dovranno:

Scaricare l’app “VAIMOO Bike Sharing” sul proprio smartphone.

Sottoscrivere un abbonamento annuale dal costo di 12,50 euro (riservato agli abbonati EAV).

Beneficiare di 40 ore gratuite di utilizzo in tutti i Comuni in cui il servizio è attivo.

Prossime attivazioni: Torre Annunziata ed Ercolano

Il piano di espansione della Sharing Mobility in Campania non si ferma qui. Infatti, entro un mese, il servizio sarà esteso anche a Torre Annunziata ed Ercolano, rafforzando ulteriormente l’impegno della regione nel promuovere soluzioni di mobilità sostenibile.

Un passo avanti per la mobilità sostenibile

Grazie a questa iniziativa, i cittadini e i turisti potranno usufruire di un mezzo di trasporto pratico, ecologico e accessibile, riducendo il traffico e l’impatto ambientale. L’obiettivo è incentivare l’uso delle biciclette elettriche come alternativa ai veicoli privati, favorendo una mobilità più efficiente e sostenibile.

Con l’avvio del progetto a Pompei e Scafati, e le imminenti attivazioni in altre città, la Campania si conferma sempre più all’avanguardia nella promozione della Sharing Mobility.