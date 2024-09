Il cedolino delle pensioni Inps di ottobre 2024 è pronto e disponibile per la consultazione online. Questo strumento consente ai pensionati di verificare l’importo mensile della pensione, i dettagli delle trattenute fiscali e gli eventuali adeguamenti. Vediamo come accedere al cedolino, quali informazioni riporta e le date di pagamento previste per il mese di ottobre.

Come accedere al cedolino delle pensioni di ottobre

Per visualizzare il cedolino delle pensioni di ottobre, è necessario accedere al portale ufficiale dell’Inps. Di seguito i passaggi:

Entra nell’area riservata utilizzando le tue credenziali Spid, Cie o Cns.

Clicca su “Accedi al Servizio”.

Troverai il cedolino mensile con tutte le voci relative al tuo assegno pensionistico.

Cosa riporta il cedolino delle pensioni di ottobre

Il cedolino di ottobre non presenta particolari novità rispetto agli altri mesi. Riporta le consuete trattenute fiscali, che includono:

Irpef mensile;

Addizionali regionali e comunali del 2023.

Inoltre, per chi ha scelto l’Inps come sostituto d’imposta, sono previsti eventuali rimborsi Irpef. Tuttavia, ad ottobre si applicano anche le trattenute per i pensionati che nel corso del 2023 hanno pagato meno tasse di quanto dovuto. Se il saldo Irpef del 2023 non è stato completamente versato, l’Inps procederà a recuperare il debito fino a novembre 2024.

Per chi percepisce una pensione inferiore a 18.000 euro annui, l’assegno potrebbe subire una riduzione anche ad ottobre.

Aumenti delle pensioni minime

Buone notizie per alcuni pensionati: coloro che percepiscono la pensione minima vedranno un leggero aumento dell’assegno. L’importo salirà da 598,77 euro a 614,77 euro, con un incremento di 16 euro mensili a partire da ottobre.

Le date di pagamento delle pensioni di ottobre 2024

Il pagamento delle pensioni di ottobre 2024 seguirà il seguente calendario:

1° ottobre 2024: accredito per chi riceve la pensione sul conto corrente.

Per chi ritira la pensione in contanti presso Poste Italiane, il pagamento sarà scaglionato in base all’ordine alfabetico:

1 ottobre: cognomi dalla A alla B;

2 ottobre: cognomi dalla C alla D;

3 ottobre: cognomi dalla E alla K;

4 ottobre: cognomi dalla L alla O;

5 ottobre (mattina): cognomi dalla P alla R;

7 ottobre: cognomi dalla S alla Z.

Il cedolino delle pensioni di ottobre 2024 offre ai pensionati la possibilità di monitorare con precisione l’importo della pensione e le trattenute applicate. Con l’aumento delle pensioni minime e il recupero delle imposte, ottobre potrebbe portare cambiamenti per molti beneficiari.