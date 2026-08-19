Si erano sposati domenica, muoiono in viaggio di nozze

Lo schianto si è verificato poco dopo le due del mattino, mentre il gruppo stava rientrando da un locale notturno

Doveva essere l'inizio della loro vita insieme, ma il viaggio di ritorno da una serata è terminato in tragedia. Sara Brugnatelli, 26 anni, italiana, e il marito Kleo Vrioni, 25enne albanese, hanno perso la vita in un grave incidente stradale avvenuto nella notte a Manza, località situata a circa 30 chilometri a ovest di Tirana. La coppia aveva celebrato il matrimonio appena domenica scorsa. A pochi giorni dalle nozze, i due sono morti insieme a un ragazzo di 15 anni che si trovava nella stessa automobile. Il bilancio dello schianto è quindi di tre vittime.L'incidente nella notteLo schianto si è verificato poco dopo le due del mattino, mentre il gruppo stava rientrando da un locale notturno. Secondo le prime informazioni diffuse dalla polizia albanese, la vettura era condotta da Kleo Vrioni.Per cause che non sono state ancora chiarite, l'auto sarebbe improvvisamente uscita dalla carreggiata. Il mezzo è rimasto coinvolto in un incidente violentissimo nel quale Sara, il marito e il 15enne hanno perso la vita praticamente sul colpo.Gli investigatori stanno lavorando per comprendere cosa abbia provocato la perdita di controllo della vettura e ricostruire con esattezza la dinamica dello schianto.Due passeggeri feritiA bordo dell'auto viaggiavano anche altre due persone, entrambe di nazionalità albanese. I due sono sopravvissuti all'incidente, ma hanno riportato ferite che hanno richiesto il trasferimento in ospedale.Particolarmente gravi sono le condizioni di uno dei feriti, un ragazzo di 16 anni. Il giovane è stato ricoverato e le sue condizioni vengono definite serie.Gli accertamenti proseguono per stabilire l'esatta sequenza dell'incidente e le ragioni per cui l'auto è finita fuori strada.Il matrimonio appena celebratoA rendere ancora più drammatica la vicenda è la circostanza che Sara Brugnatelli e Kleo Vrioni si erano sposati soltanto pochi giorni prima.La loro storia si è interrotta tragicamente a distanza di pochissimo tempo dalle nozze, trasformando quella che avrebbe dovuto essere una fase di festa e di vita insieme in una tragedia.La giovane donna italiana e il marito albanese si trovavano in compagnia degli altri ragazzi quando è avvenuto l'incidente. La morte della coppia ha suscitato profondo dolore, mentre le autorità albanesi proseguono gli accertamenti per ricostruire ogni elemento dell'accaduto.Restano da chiarire le cause che hanno portato la vettura a uscire di strada. Le indagini della polizia dovranno stabilire se vi siano stati fattori specifici all'origine dello schianto e ricostruire le condizioni nelle quali si è verificato il tragico incidente.