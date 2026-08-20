Negozio cinese distrutto dalle fiamme

La stima dei danni è ancora in corso, ma si preannuncia particolarmente alta

Ieri notte si sono vissuti momenti di grande tensione a Eboli per un incendio esploso all'interno di un negozio di merci varie gestito da commercianti cinesi, situato in viale Tavoliello. I vigili del fuoco sono giunti prontamente sul posto per spegnere il rogo e ripristinare le condizioni di sicurezza nell'intera zona.

Sul luogo dell'evento sono arrivati anche i carabinieri, impegnati nelle indagini e nei rilievi tecnici per fare chiarezza sulle origini delle fiamme, che non si esclude possano essere state appiccate intenzionalmente. La stima dei danni è ancora in corso, ma si preannuncia particolarmente alta. L'intenso fumo sprigionatosi dall'attività commerciale ha provocato forte ansia tra gli abitanti del quartiere, rimasti con l'aria invivibile per diverso tempo.