Un drammatico incidente stradale ha causato la morte di un ragazzo di 17 anni nella notte a San Gennaro Vesuviano, in provincia di Napoli. Il giovane, che indossava regolarmente il casco, stava percorrendo via Nola a bordo del suo scooter quando si è scontrato con un’auto, perdendo il controllo del mezzo e cadendo rovinosamente a terra.

L’Intervento Immediato e il Tragico Epilogo

Il conducente dell’auto coinvolta nell’incidente si è fermato immediatamente per prestare soccorso al 17enne. Il giovane è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Nola, ma purtroppo è deceduto poco dopo il suo arrivo, a causa delle gravi ferite riportate.

Sequestro dei Veicoli e Indagini in Corso

Entrambi i veicoli coinvolti nell’incidente, con tutti i documenti di circolazione e assicurazione in regola, sono stati sequestrati dalle autorità per ulteriori accertamenti. I Carabinieri di San Gennaro Vesuviano stanno indagando per chiarire la dinamica dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità.

Un Dolore Profondo per la Comunità

La morte del giovane ha profondamente scosso la comunità locale, lasciando familiari e amici in lutto per una vita spezzata troppo presto. Questo tragico evento riporta l’attenzione sull’importanza della sicurezza stradale, specialmente tra i giovani.