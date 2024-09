Buone notizie per tutti i cittadini disoccupati, il Governo ha introdotto una nuova misura di Sostegno al Reddito (SaR), che prevede un bonus di 1000 euro. Questo aiuto economico è rivolto a coloro che hanno perso il lavoro, offrendo un supporto concreto in un momento di difficoltà economica.

A chi è rivolto il bonus disoccupati da 1000 euro?

Il Bonus SaR può essere richiesto da tutti i lavoratori disoccupati che hanno stipulato un contratto di lavoro in somministrazione, ovvero lavoratori assunti tramite Agenzie per il Lavoro, che pagano per conto delle aziende utilizzatrici.

I requisiti per richiedere il bonus disoccupati da 1000 euro

Per poter accedere al bonus, è necessario soddisfare alcuni requisiti:

Essere disoccupati da almeno 45 giorni.

Avere lavorato con un contratto in somministrazione per almeno:

110 giorni negli ultimi 12 mesi, oppure

90 giorni, in particolari situazioni legate al tipo di contratto.

Avere completato la MOL (Missione Ordinaria di Lavoro), ossia aver terminato l’ultimo incarico lavorativo con l’Agenzia per il Lavoro.

Documenti necessari

Per presentare la domanda, è essenziale disporre di alcuni documenti, tra cui:

Documento di identità e Codice Fiscale;

Buste paga degli ultimi lavori svolti;

Estratto contributivo INPS;

Certificati di malattia, se presenti;

Coordinate IBAN per l’accredito della somma.

Quando e come fare domanda

La richiesta per il bonus SaR disoccupati da 1000 euro può essere effettuata tra il 106° e il 173° giorno successivo alla fine dell’ultimo rapporto di lavoro. La domanda deve essere inviata online tramite la piattaforma FTWeb, disponibile sul sito ufficiale. Non sono ammesse richieste inviate via PEC o raccomandata A/R.

Come verificare l’esito della domanda del Bonus disoccupati da 1000 euro

Per sapere se la richiesta è stata accettata, basta accedere alla piattaforma FTWeb inserendo il proprio Codice Fiscale e il numero di protocollo fornito al momento della domanda.

Cumulabilità con altre misure di sostegno

Un altro vantaggio del bonus SaR è che può essere cumulato con altre misure di sostegno al reddito, come la NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego). Tuttavia, sarà necessario fornire la documentazione INPS relativa alla NASpI al momento della richiesta.

Il bonus disoccupati da 1000 euro per i disoccupati è una misura importante per supportare chi, in questo periodo di crisi economica, si trova senza lavoro. Se rientri nei requisiti, non perdere l’opportunità di richiedere questa somma, che può fornire un aiuto concreto in un momento di difficoltà.