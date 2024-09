Da qualche giorno è iniziata la distribuzione della Carta spesa, anche conosciuta come Carta dedicata a Te, un Bonus del Governo Meloni per sostenere le famiglie più bisognose nell’acquisto di beni di prima necessità. Per il 2024, l’importo del sussidio è stato aumentato a 500 euro per nucleo familiare, con alcune interessanti novità che ampliano le possibilità di utilizzo.

Chi ha diritto alla Bonus Carta Spesa Dedicata a Te?

La Carta spesa è riservata ai nuclei familiari con un ISEE non superiore a 15.000 euro e che siano composti da almeno tre persone. Restano dunque esclusi i single e le coppie senza figli. È inoltre fondamentale che nessun componente della famiglia sia beneficiario di altre forme di sostegno come l’Assegno di Inclusione, la Naspi o altre indennità di disoccupazione.

Una caratteristica importante della Carta è che non richiede alcuna domanda da parte dei cittadini. L’INPS, in collaborazione con i Comuni, provvede automaticamente a stilare le liste degli aventi diritto, basandosi sui dati ISEE aggiornati.

Le Novità del 2024: Bonus Aggiuntivo e Usi Ampliati della Dedicata a Te

Nel corso degli anni, l’importo della Carta dedicata a Te è stato progressivamente aumentato. Inizialmente, il valore era di soli 382 euro, poi salito a 460 euro e, per il 2024, raggiunge i 500 euro. Ma non è tutto: oltre a questo aumento, c’è una novità fondamentale riguardante i beni acquistabili.

Se prima la Carta poteva essere utilizzata solo per l’acquisto di generi alimentari, ora può coprire anche spese per benzina e biglietti dei mezzi pubblici, rendendo questo sussidio ancora più flessibile e utile nella vita quotidiana.

Un Bonus Aggiuntivo Automatico alla Carta Dedicata a Te

Un dettaglio poco noto riguarda il bonus automatico collegato alla Carta spesa. Ogni volta che una famiglia effettua un acquisto utilizzando la Social Card, riceve uno scontrino su cui è indicata una cifra che verrà scontata durante la prossima spesa. Questo piccolo ma significativo sconto accumulato rappresenta un’ulteriore agevolazione, molto utile soprattutto considerando l’aumento dei prezzi dei generi alimentari nell’ultimo anno.

Scadenze e Limitazioni: Cosa Devi Sapere

Per non perdere il beneficio, è necessario effettuare il primo acquisto entro il 16 dicembre 2024. Inoltre, l’intero importo dovrà essere utilizzato entro il 28 febbraio 2025, pena la perdita del credito residuo.

Tuttavia, ci sono delle limitazioni su cosa si può acquistare con la Carta. È vietato l’acquisto di fumo, bevande alcoliche e persino di alcuni tipi di prodotti alimentari non ritenuti essenziali. Queste restrizioni sono introdotte per garantire che il sussidio sia impiegato esclusivamente per beni di prima necessità.

La Carta spesa 2024 Dedicata a Te rappresenta un importante bonus di supporto per le famiglie italiane in difficoltà. Con un valore aumentato a 500 euro e la possibilità di utilizzarla per spese diverse dai soli alimentari, come benzina e trasporti, offre una maggiore flessibilità. Inoltre, il bonus automatico aggiuntivo sugli scontrini rende ancora più vantaggioso il suo utilizzo. Assicurati di rispettare le scadenze e le regole per non perdere questo prezioso aiuto economico.