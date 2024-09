Sta per arrivare la versione 2024 della Carta Solidale “Dedicata a Te”, un bonus spesa che offre alle famiglie italiane in difficoltà un aiuto concreto per l’acquisto di alimenti e beni di prima necessità con importi maggiori rispetto al 2023 e date da rispettare.

Novità 2024: Più Soldi e Più Flessibilità

La prima grande novità riguarda l’importo caricato sulla prepagata Postepay, che passa da 382,50 euro a 500 euro. Oltre a un maggiore sostegno economico, quest’anno la Carta Dedicata a Te offre la possibilità di pagare anche per carburanti (come benzina, diesel, GPL) o, in alternativa, abbonamenti ai mezzi pubblici.

Chi Ne Ha Diritto?

La misura è destinata alle famiglie con un ISEE fino a 15.000 euro e almeno tre componenti, che non percepiscono altri sostegni al reddito. Non è necessario fare richiesta per la carta: sarà l’INPS a individuare i beneficiari, e i Comuni pubblicheranno la lista dei destinatari informandoli direttamente.

Cosa Puoi Acquistare con la Carta Dedicata a Te 2024, ma attenti alle date

L’utilizzo della Carta Dedicata a Te è semplice: funziona come una carta elettronica di pagamento e non comporta alcun sovraccosto per l’utente. Può essere utilizzata in negozi e supermercati convenzionati per acquistare alimenti di prima necessità inclusi in una lista specifica, definita dal decreto interministeriale del 4 giugno 2024. Ecco cosa puoi comprare:

Carne (suina, bovina, avicola, ovina, caprina, di coniglio)

Pesce fresco, tonno e carne in scatola

Latte e derivati (formaggi, yogurt)

Uova

Olio d’oliva e di semi

Prodotti da forno e pasticceria

Pasta, riso, cereali vari

Ortaggi freschi, lavorati e surgelati

Frutta e legumi

Prodotti per l’infanzia (incluso latte di formula)

Acqua minerale, caffè, tè, camomilla

Prodotti DOP e IGP

Inoltre, nei supermercati convenzionati, pagare con la Carta Dedicata a Te ti garantisce uno sconto del 15% sul totale della spesa.

Utilizzo per Carburante e Abbonamenti

Una delle novità più interessanti di quest’anno è la possibilità di utilizzare la carta per acquistare carburante o abbonamenti ai mezzi pubblici. I principali distributori di carburante hanno aderito a una convenzione che prevede sconti per i possessori della carta. La lista dei distributori aderenti sarà pubblicata sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Cosa Non Si Può Comprare

Non tutto può essere acquistato con la Carta Dedicata a Te. Sono esclusi, ad esempio, saponi, detersivi, alcolici, sigarette, medicine, vestiti e bollette. Non è possibile nemmeno prelevare contanti con la carta. È quindi importante fare attenzione a cosa si compra per evitare di incorrere in spiacevoli sorprese.

Scadenze Importanti

Per non perdere il bonus, è necessario effettuare un primo acquisto entro il 16 dicembre 2024. Dopo questa data, il saldo sarà azzerato se non sono state effettuate operazioni. La carta potrà essere utilizzata fino al 28 febbraio 2025, salvo eventuali proroghe.

La Carta Dedicata a Te 2024 rappresenta un aiuto significativo per le famiglie italiane che ne hanno diritto, offrendo non solo più denaro, ma anche maggiore flessibilità nell’utilizzo degli importi. Ricorda di rispettare le scadenze e di fare attenzione agli acquisti per sfruttare al meglio questo supporto economico.