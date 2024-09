Mancano ormai pochi giorni all’attivazione ed all’accredito della Carta “Dedicata a Te” 2024, il tanto atteso bonus da 500 euro destinato a sostenere le famiglie con redditi bassi. Questo nuovo supporto economico rappresenta un’importante iniziativa per aiutare i nuclei familiari più bisognosi, consentendo loro di acquistare beni di prima necessità.

A Chi È Destinata la Carta “Dedicata a Te” 2024?

La Carta “Dedicata a Te” 2024 è rivolta ai nuclei familiari che hanno un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore ai 15.000 euro. Per poter beneficiare di questo sostegno, i componenti del nucleo non devono già percepire altri aiuti economici, come l’Assegno di Inclusione o la NASpI.

Le famiglie non devono presentare alcuna domanda per accedere al bonus: l’INPS, in collaborazione con i Comuni, ha già individuato i beneficiari. Una volta ricevuta la comunicazione ufficiale, sarà possibile ritirare la prepagata PostePay presso gli uffici postali.

Come Utilizzare il Bonus “Dedicata a Te”

Il bonus di 500 euro verrà accreditato sulla Carta “Dedicata a Te” e potrà essere utilizzato per l’acquisto di:

Beni alimentari di prima necessità

Farmaci

Carburante

Abbonamenti al trasporto pubblico

Gli acquisti potranno essere effettuati presso i negozi che hanno aderito all’iniziativa, assicurando così alle famiglie la possibilità di coprire le spese essenziali.

Quando Sarà Disponibile la Carta?

Secondo le ultime notizie, la Carta “Dedicata a Te” 2024 dovrebbe essere ufficialmente disponibile a partire da lunedì 9 settembre. Tuttavia, si attende ancora la conferma ufficiale da parte del Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF), che comunicherà la data esatta in cui i beneficiari potranno iniziare a utilizzare il bonus.

Dedicata a te, i Primi Accrediti Sono Già Arrivati

Alcuni beneficiari hanno già iniziato a ricevere i primi accrediti sulla loro social card. Chi ha già ricevuto la carta lo scorso anno e rientra nuovamente tra i beneficiari non dovrà ritirare una nuova prepagata, poiché l’accredito avverrà automaticamente sulla carta già in possesso. Tuttavia, le somme non potranno essere utilizzate fino all’attivazione ufficiale della Carta “Dedicata a Te”.

Tempistiche e Scadenze Importanti

È importante ricordare che il primo pagamento deve essere effettuato entro il 16 dicembre 2024. In caso contrario, si rischia la decadenza del beneficio. Le somme complessive dovranno essere spese entro e non oltre il 28 febbraio 2025. Il saldo e la lista dei movimenti possono essere controllati presso uno sportello ATM, ma non sarà possibile prelevare denaro dalla carta.