La social card “Dedicata a Te”, promossa dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, si amplia con nuove possibilità di utilizzo nei punti vendita del Gruppo Unicomm con uno sconto del 15% sulla spesa. I supermercati Emisfero, Famila, Mega e A&O, parte del gruppo, hanno aderito all’iniziativa, offrendo un buono sconto del 15% su tutti i beni alimentari acquistati utilizzando la carta. Questo sconto sarà valido per una successiva spesa su tutto l’assortimento disponibile nei negozi aderenti.

Che cos’è la Social Card “Dedicata a Te”

La social card “Dedicata a Te” è una misura del governo italiano pensata per sostenere economicamente le famiglie in difficoltà. È rivolta a nuclei familiari con almeno tre componenti e con un ISEE inferiore a 15.000 euro. Le famiglie che non beneficiano già di altri sostegni al reddito possono usufruire della card per acquistare beni alimentari, carburante e abbonamenti ai trasporti pubblici locali.

Il contributo della social card è pari a 500 euro, da utilizzare entro termini precisi. Il primo utilizzo dovrà avvenire entro il 16 dicembre 2024, e l’intera somma dovrà essere spesa entro il 28 febbraio 2025. Questo programma governativo mira ad alleviare le difficoltà economiche delle famiglie italiane, il cui potere d’acquisto è stato ridotto negli ultimi anni.

Buono sconto del 15% nei supermercati Unicomm

Una delle caratteristiche più vantaggiose della social card “Dedicata a Te” nei supermercati del Gruppo Unicomm è il buono sconto del 15% applicato alla spesa effettuata con la card. Questo sconto sarà utilizzabile per un acquisto futuro su tutto l’assortimento dei punti vendita Emisfero, Famila, Mega e A&O. Questa iniziativa fornisce un ulteriore aiuto economico alle famiglie, offrendo un risparmio significativo sugli acquisti di beni essenziali.

Come funziona la Social Card “Dedicata a Te”

Beneficiari: Famiglie con almeno tre membri e ISEE inferiore a 15.000 euro.

Esclusioni: Non possono richiederla le famiglie che già ricevono altri sostegni economici.

Importo: La social card “Dedicata a Te” carica 500 euro, utilizzabili per acquistare beni alimentari, carburante e abbonamenti ai trasporti pubblici.

Scadenze: Il primo utilizzo deve avvenire entro il 16 dicembre 2024, mentre l’intera somma deve essere spesa entro il 28 febbraio 2025.

Le parole del presidente di Unicomm

Marcello Cestaro, presidente del Gruppo Unicomm, ha commentato l’iniziativa affermando: “Sempre più famiglie stanno affrontando difficoltà nel coprire i bisogni essenziali, anche a causa della pandemia e del conflitto in Ucraina. Il potere d’acquisto è stato gravemente intaccato. Accogliamo con favore queste iniziative di sostegno economico come la social card “Dedicata a Te”, che vanno nella giusta direzione, ma sappiamo che non bastano da sole a risolvere le sfide che molte famiglie italiane devono affrontare. Con questa iniziativa del buono sconto del 15%, ci impegniamo a fare la nostra parte per aiutare le famiglie a risparmiare e vivere meglio.”

Un aiuto concreto per le famiglie italiane

L’iniziativa “Dedicata a Te”, combinata con il buono sconto del 15%, rappresenta un valido sostegno per tutte le famiglie che faticano a far fronte ai crescenti costi della vita. L’obiettivo è quello di rendere l’accesso ai beni essenziali, come gli alimenti di prima necessità, più agevole per chi è in difficoltà economica. Grazie all’adesione del Gruppo Unicomm, questa misura avrà un impatto positivo su una vasta rete di punti vendita distribuiti in tutto il territorio nazionale.

Le famiglie che soddisfano i requisiti della social card “Dedicata a Te” possono recarsi nei supermercati Emisfero, Famila, Mega e A&O e approfittare non solo del contributo governativo, ma anche del buono sconto del 15% offerto dal Gruppo Unicomm per un ulteriore risparmio su spese future.