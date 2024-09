Il Bonus Natale 2024 è un’indennità fino a 100 euro destinata ai lavoratori dipendenti con redditi fino a 28.000 euro e per ottenerlo, è necessario presentare una autocertificazione al datore di lavoro. Sarà erogato con la tredicesima e mirato a sostenere le famiglie con figli o coniugi a carico.

SCARICA QUI IL MODULO E ARRIVA A PAGINA 13

Cos’è il Bonus Natale 2024?

Il Bonus Natale è una misura di sostegno economico riservata ai lavoratori con un reddito annuo lordo compreso tra 8.500 e 28.000 euro. Il bonus sarà erogato a dicembre 2024 insieme alla tredicesima e potrà arrivare fino a 100 euro netti. L’importo varia in base al periodo di lavoro maturato durante l’anno: chi ha lavorato solo metà anno, per esempio, riceverà 50 euro. Questo bonus non concorrerà alla formazione del reddito imponibile e non sarà soggetto a tassazione.

Requisiti per Ottenere il Bonus Natale 2024

Per accedere al bonus, i lavoratori dipendenti devono soddisfare alcuni requisiti:

Reddito annuo lordo compreso tra 8.500 e 28.000 euro.

Essere lavoratori dipendenti con almeno un figlio a carico o convivere con un coniuge, oppure essere single con figli.

Il bonus è disponibile sia per le coppie sposate che per le coppie conviventi con figli a carico.

Presentare l’Autocertificazione

Per ottenere il Bonus Natale 2024, è necessario presentare una autocertificazione al datore di lavoro. Non esiste un modulo ufficiale fornito dal governo, ma un facsimile dell’autocertificazione può essere richiesto direttamente all’azienda o ai consulenti del lavoro.

Nell’autocertificazione, il lavoratore deve dichiarare di avere i requisiti per ricevere il bonus e fornire i codici fiscali del coniuge e dei figli a carico. Una volta compilata, la dichiarazione deve essere consegnata al proprio datore di lavoro, che verificherà l’accuratezza dei dati forniti.

Tempistiche per la Richiesta

È importante inviare l’autocertificazione in tempo, poiché solo dopo la presentazione il datore di lavoro potrà erogare il bonus insieme alla tredicesima. Nel caso di errori o incongruenze, l’importo indebitamente percepito potrebbe essere recuperato. Una volta verificati i requisiti, il lavoratore riceverà fino a 100 euro netti, che non dovranno essere dichiarati nella denuncia dei redditi e non subiranno trattenute fiscali.

Polemiche sulle Esclusioni

Il Bonus Natale ha suscitato alcune polemiche, soprattutto per quanto riguarda le coppie conviventi. Inizialmente si era diffusa la notizia che tali coppie potessero essere escluse dal beneficio, ma il Ministero ha chiarito che sia le coppie sposate che quelle conviventi potranno accedere al bonus se hanno figli a carico.

Il Bonus Natale 2024 rappresenta un’importante misura di sostegno per i lavoratori con figli e redditi medio-bassi. La chiave per ottenerlo è compilare correttamente l’autocertificazione e consegnarla al proprio datore di lavoro. Ricordate di verificare di avere tutti i requisiti richiesti e di rispettare le tempistiche per evitare di perdere l’opportunità di ricevere questo contributo economico.